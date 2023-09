Kultur in Jüchen „Seisiùn“ begeistert mit irischen Klängen im Schmölderpark

Zum fünften oder sechsten Mal spielte Seisiùn auf Einladung von Bürgermeister Harald Zillikens im Schmölderpark, berichtete Volker Abrahamczik, der ebenso wie sein Kollege Gerhard Kalter in dem Ort heimisch ist. Lediglich der Dritte im Bunde, Martin Hoffmann, hatte eine längere Anfahrt aus Herzogenrath. Seit fast 40 Jahren gibt es Seisiùn. Die Musik hat die Band bis nach Irland gebracht. Üblicherweise ist die Band auf Kleinkunstbühnen, in Kneipen oder Festivals am Niederrhein unterwegs bei bis zu zehn Auftritten im Jahr, wie Gitarrist Abrahamczik verriet. Fast zwei Stunden lang unterhielten er, Geigenspieler Hoffmann und Kalter mit Banjo und Mandoline das gut gelaunte Publikum mit traditionellen Jigs und Reels sowie mit Balladen und Songs über Irland und die Menschen. Mit melancholischen Balladen wie Leaving of Liverpool“ von den Dubliners, die in den 60er und 70er Jahren den Irish Folk in Deutschland populär gemacht hatten, oder beim „Far away an Australia“ von den Wolfe Tones gewann Seisiùn das Publikum ebenso für sich wie mit deftigen Trinkliedern wie „Fiddler’s Green“ oder „Whiskey in the jar.“