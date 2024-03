Ferienfreizeit in Jüchen Jugendliche stechen in See und erkunden das Wattenmeer

Das Hochneukircher Jugendcafé Bamm lädt gemeinsam mit der Gesellschaft „Hoch3“ und der Stadt Bedburg zu einer Segelfreizeit ein. In der zweiten Woche der Herbstferien 2024 können Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren in See stechen. Das Wattenmeer soll auf einem Segelschiff erlebt, Handgriffe an Bord erlernt werden. Los geht’s am 21. Oktober ab Hochneukirch. Von dort fahren die Teilnehmer nach Harlingen in den Niederlanden. Am 25. Oktober soll die Reisegruppe zurückkehren.