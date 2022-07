500 Euro Belohnung ausgelobt : Schwere Bank am Ehrenmal in Wallrath gestohlen

Schwere Bank am Ehrenmal in Wallrath gestohlen

Wallrath Eine der Bänke am Wallrather Ehrenmal ist gestohlen worden. In der Nacht zu Sonntag wurde das massive Teil entwendet. Zur Klärung des Diebstahls hat der Geselligkeitsverein eine Belohnung ausgesetzt.

In der Nacht zum Sonntag, 3. Juli, wurde am Ehrenmal in Wallrath eine massive Holzbank gestohlen. „Der Diebstahl kann nicht von einer Person allein durchgeführt worden sein. Die Bank ist so schwer, dass mindestens zwei beteiligt gewesen sein mussten, um sie auf einen Anhänger zu laden“, erklärt Bernd Mockel vom Geselligkeitsverein. „Hier wurde nicht eine Person oder eine Familie beklaut, sondern ein ganzes Dorf.“