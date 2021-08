Politik in Jüchen : Schulweg für Kinder soll sicherer werden

An dieser Stelle soll nach Meinung von Eltern und Politikern ein Zebrastreifen für mehr Sicherheit sorgen. Foto: Dieter Staniek/stan

Hochneukirch Der von Eltern und Politiker geforderte zusätzliche Fußgängerüberweg an der Kreisstraße 19 lässt auf sich warten. Die Stadt prüft die rechtliche Situation. Das Thema wird erst im September wieder auf die Tagesordnung kommen.

Bis zum Schulbeginn nach den Sommerferien wird es wohl nichts mehr werden mit einem geforderten zusätzlichen Fußgängerüberweg an der Kreisstraße 19/Zum Regiopark in Hochneukirch. Vornehmlich eine Elterninitiative setzt sich für diesen Zebrastreifen ein, der zusätzlich zur vorhandenen Mittelinsel eine bessere Schulwegsicherung zur Grundschule in Otzenrath bewirken soll.

Bei den politisch Verantwortlichen in Jüchen stößt dieser bereits seit langem gehegte Wunsch durchaus auf Zustimmung, was allerdings nicht bedeutet, dass es diesen weiteren gesicherten Übergang an der Kreisstraße 19 tatsächlich geben wird. Zuständig für die Straße ist – auch innerörtlich – der Rhein-Kreis Neuss. Die Stadtverwaltung Jüchen hat auch großes Interesse am sicheren, wenngleich auch zügigen Verkehrsfluss auf dieser Straße, nicht zuletzt nach dem Bau der neuen Feuerwache, die über diese Straße angefahren wird.

Info Einstimmiger Beschluss im Jüchener Stadtrat Antrag Das Thema „Fußgängerüberweg auf der Straße Zum Regiopark“ war im März auf Antrag der Grünen in den Rat gekommen. Diese Querungshilfe wurde vom Rat einstimmig beschlossen. Bürgermeister Harald Zillikens sagte zu, Gespräche mit der Polizei und dem Rhein-Kreis Neuss führen zu wollen.

Tempo 50 gilt auf dieser Straße. Ob einer weitere Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30, eine zusätzliche Querungshilfe oder andere Maßnahmen für mehr Sicherheit von Fußgängern sorgen, wird derzeit im stillen Kämmerlein geprüft, bewertet und diskutiert. „Ich habe beim Bürgermeister nach dem aktuellen Stand der Dinge gefragt“, sagt CDU-Fraktionschef Ralf Cremers.

Fraktionsübergreifend sei man im Stadtrat der Meinung, dass an der Straße die Sicherheit der Fußgänger gefördert werden müsse. „Den Bedarf sehen wir nach wir vor. Alle sind weiterhin der Meinung, dass eine Querungshilfe kommen soll.“ Die Stadtverwaltung habe eine rechtliche Prüfung der Situation an der Kreisstraße 19 zugesagt. „Sie liegt aber noch nicht vor“, erklärt Ralf Cremers durchaus verständnisvoll. Wegen der Corona-Pandemie genieße eine solche Prüfung sicherlich nicht die höchste Priorität, meint der CDU-Fraktionschef. Man befinde sich gewissermaßen in einer Warteschleife und gehe davon aus, dass die Verwaltung bei der nächsten Ratssitzung das Ergebnis ihrer Prüfung vorliege.

Bürgermeister Harald Zillikens verwies darauf, dass die Stadt nicht zuständig für die Kreisstraße 19 ist. Der Jüchener Verwaltungschef erinnerte in diesem Zusammenhang an die Aussagen bei einer Sitzung des Verkehrsausschusses, die nach einer Verkehrszählung im vergangenen Jahr gemacht wurden. Danach bestehe an dieser Stelle kein Handlungsbedarf. In den vergangenen drei Jahren seien an der Stelle keine Unfälle mit Fußgängern erfasst worden. An den bereits vorhandenen Querungen an der Einmündung Hauptstraße und Jahnstraße sei die Sicht für Autofahrer auf Fußgänger „sehr gut“. Zudem sei sowohl nach der geltenden Richtlinie als auch einer Empfehlung für Fußgängerüberwege die Zahl von 19 bis 40 Fußgängern in der Stunde nicht ausreichend. Der Rhein-Kreis Neuss hatte die Stadt explizit auf die Richtlinie hingewiesen.

Weder die Kommunalpolitiker noch der Elterninitiative scheinen mit dieser Aussage vom vergangenen Jahr zufrieden. Sie erhoffen sich als Ergebnis der rechtlichen Prüfung die zusätzliche Querungshilfe. Für die Eltern, die gehofft hatten, sofort nach den Sommerferien ihren Kindern einen durch einen zusätzlichen Zebrastreifen sicheren Schulweg von und zur Grundschule in Otzenrath bieten zu können, kommt dieses Ergebnis zu spät. Vielleicht müssen sie zunächst selbst die Kelle in die Hand nehmen und im Rahmen eines sicheren Schulwegs als „Schülerlotsen“ vorübergehend die Kontrolle über den Verkehrsfluss auf der Kreisstraße 19 übernehmen.