Offene Ganztagsgrundschule und Kleine Betreuung in Jüchen Schulbetreuung ist am Limit

Es bleibt äußerst knapp: An drei der fünf Grundschulstandorte in Jüchen reichen die Platz-Kapazitäten der Offenen Ganztagsgrundschule nicht aus, sodass Familien auf einen OGS-Platz warten müssen. 48 Namen von Jungen und Mädchen stehen auf den Wartelisten. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung zu Betreuungsangeboten an Grundschulen hervor, der im Schulausschuss vorgelegt wurde. An der Sitzung hatten rund 80 Mütter und Väter teilgenommen und auf eine schnelle Lösung der Raumprobleme an den Schulen gedrängt. Mehrere hatten auch auf die Engpässe bei der OGS hingewiesen.