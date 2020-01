Besuch in Wallrath : Lockeres Drei-Königstreffen im Dycker Ländchen

Jüchen Die Amtsinhaber aus Aldenhoven, Bedburdyk/Stessen und Rath/Wallrath konkurrierten in geselliger Runde. Es ging dabei um Ortskenntnisse und Geschicklichkeit.

Bereits zum 22. Mal fand in diesen Tagen das traditionelle Treffen der drei Schützen- und Klompen-Könige aus Aldenhoven, Bedburdyck/Stessen und Rath/Wallrath statt. Die drei jeweils amtierenden Könige und Königinnen treffen sich mit ihren Königszügen jährlich abwechselnd in einem der beteiligten Orte. Dieses Jahr fand das Treffen in Wallrath statt. Die Königspaare wurden dabei von ihren Ministern und Vereins-Präsidenten begleitet.

Die lockere und gesellige Veranstaltung hat das Ziel die Könige optisch in die Rolle der biblischen drei Könige zu versetzen. Über Quiz-Spiele mussten die Paare Punkte sammeln, die am Ende darüber entschieden, wer in welcher Farbe angemalt wird. Die Quiz-Fragen waren nur mit guten Ortskenntnissen zu lösen. Stellenweise mussten Joker befragt werden, das Format orientierte sich an bekannten Fernsehsendungen.