Brauchtum in Jüchen Schützen in Holz feiern auch ohne Königspaar ein tolles Fest

Zwei Gemeinschaften feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen und damit Jubiläum: Die Blauen Husaren und die Sappeure Holz. Der Trachtenzug feiert sein zehnjähriges Jubiläum so euphorisch, als ob es das 100-Jährige wäre. Der chronische Geldmangel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schützen in Holz sich nicht unterkriegen lassen. Deprimiert wirken die Besucher nicht, und das ist auch gut so. So traurig es auch ist: In Holz sparte beziehungsweise spart man in diesem und in dem vergangenen Jahr jeweils einen ganz kleinen vierstelligen Betrag, weil kein Königsgeld ausgezahlt werden musste beziehungsweise ausgezahlt werden muss.