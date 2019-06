Schützenfest in Hochneukirch : Hochneukirch feiert auf zwei neuen Plätzen

Hochneukirch Das Schützenfest vom 7. bis 11. Juni findet auf den neue gestalteten Adenauer und Schützenplätzen statt.

Nach einem Jahr Umbau und Neugestaltung sind die Hochstraße und der Adenauerplatz nun fertiggestellt und das Schützen- und Heimatfest, samt Kirmesmarkt, findet wieder am alten und gewohnten Ort statt: Darüber freut sich Schützenprasident Benedikt Obst, der vom 7. bis 11. Juni zum Mitfeiern nach Hochneukirch einlädt. Das Zelt stehen auf dem neuen Schotterrasenplatz, die Kirmes auf dem neu gestalteten Adenauerplatz und ein Teil der Buden erstmalig auch auf dem Verbindungsweg zwischen den beiden Plätzen. Doch Benedikt Obst verhehlt auch nicht die Nachwuchssorgen seines Vereins: „Wie wir suchen alle Vereine nach Nachwuchs und wünschen sich, ihre Traditionen und Feste auch in Zukunft fortführen zu können und an die nächste Generation zu geben. Wir haben uns lange mit dieser Thematik beschäftigt und viele gute Gespräche führen können. So können wir dieses Jahr erstmalig in Kooperation mit der Kindertagesstätte Weststraße ein Kita-Königspaar präsentieren“, kündigt er für den Kirmes-Freitag einen kleinen Umzug mit den Kindern zur Kronprinzenresidenz an der Holzer Straße an und die Beteiligung der Kinder beim großen Festzug an.