Schützenfest in Gierath und Gubberath : Schützen feiern vier Tage mit Markus und Erika Schroeder

Gierath/Gubberath Am Samstag, 20. August, startet das Schützenfest in Gierath und Gubberath. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das Königspaar Markus und Erika Schroeder. Kurz vorher wollen sich die beiden noch das Ja-Wort geben.

Mit Böllerschüssen, Glockenläuten und Musik wird das Fest am Samstag, 12 Uhr, eröffnet. Nach dem Festgottesdienst am Ehrenmal ab 18 Uhr. steigt ab 20 Uhr im Zelt der Regimentsball mit der Band „Teamwork“ (Eintritt: acht Euro). Am Sonntag beginnt um 10.10 Uhr die Feierstunde am Ehrenmal mit Kranzniederlegung und großem Zapfenstreich. Daran schließt sich das Frühschoppenkonzert mit dem Tambourkorps Orken und Musikverein Gohr an (Eintritt frei). Ein Höhepunkt ist der Festumzug ab 15.30 Uhr mit Paraden in Gierath und Gubberath. Beim Ball zu Ehren des Königspaares ab 19.30 Uhr mit dem Trio „Jumbo“ ist wiederum der Eintritt frei. Der Montag steht im Zeichen der Klompen – mit der Klompenparade ab 14 und dem Klompenball mit „Radio Day“ ab 15 Uhr. Am Dienstag startet das Regiment um 17.45 Uhr zum Festzug mit Paraden, beim Krönungsball ab 20 Uhr wird das Kronprinzenpaar Heinz und Sabine Dolfen gekrönt. Der Eintritt ist auch bei den Bällen am Montag und Dienstag frei.