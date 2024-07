Brauchtum in Jüchen Aldenhovener Schützen feiern mit Jochen und Petra Daumen

In diesem Jahr feiern die Aldenhovener Schützen erstmals nur drei Tage und mit einem veränderten Ablauf. Alle sind gespannt, wie das bei den Schützen und Gästen ankommt. Los geht‘s nach dem traditionellen Einböllern am Samstag um 12 Uhr. Am Nachmittag (ab 16.45 Uhr) geht es weiter mit einem Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kapelle. Im Anschluss findet die Gefallenen- und Totenehrung am Ehrenmal statt, bevor es eine Parade auf der Allee gibt. Um 20 Uhr beginnt der Krönungsball mit der Band Goodvibes.