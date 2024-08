Brauchtum in Jüchen Das Doppeldorf feiert ein „Überbrückungs-Schützenfest“

Am Samstag findet das Schützenfest wie gewohnt mit der Festplatz-Eröffnung und dem traditionellen Erbsensuppenessen seinen Verlauf. Nach dem Festgottesdienst (18 Uhr) am Ehrenmal geht es ins Zelt an der Gubberather Straße, wo es beim Regimentsball mit der Band „Klangstadt“ hoch hergehen wird. Am Sonntag treffen sich die Schützen um 10.10 Uhr zur Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche, bevor der Frühschoppen mit Ehrungen im Festzelt beginnt. Um 15.30 Uhr formiert sich das Regiment zum Festumzug mit den Paraden in Gubberath und Gierath. Der Tag wird mit dem Festball (19.30 Uhr) beendet.