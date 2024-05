Brauchtum in Jüchen Garzweiler Schützen feiern mit ihrem Königspaar Peter und Alena Janke

Die Kirmes wird am Freitag um 10 Uhr von den Kita-Kindern „angesungen“. Um 19 Uhr startet ein erster Festzug, dem sich der Krönungsball mit der Band „Sound Convoy“ anschließen wird. Am Samstag, 16.30 Uhr, gibt es ein Platzkonzert am Seniorenpark „Carpe Diem“ mit der Jägerkapelle Hochneukirch. Um 17.30 Uhr setzt sich ein Festzug in Bewegung, dann werden die Königs- und Prinzenmaien gesetzt und beim Großen Zapfensteich die Gefallenen geehrt. Um 20 Uhr geht es zum Tanz ins Zelt mit der Band „Schroeder“.