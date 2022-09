Spätkirmes in Jüchen-Hochneukirch : Schützen veranstalten Serenade auf Adenauerplatz

Hochneukirch Am Spätkirmes-Samstag wird der Heimatverein Hochneukirch ein kleines Highlight bieten. Die Serenade ist seit vielen Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Krönungsballs und des Königsehrenabends im Festzelt. Doch in diesem Jahr geht der Verein neue Wege und verlegt diese Veranstaltung erstmals auf den Adenauerplatz.

Möglich wird dies durch einen eher traurigen Anlass. Denn zur Spätkirmes wird es keinen Kirmesmarkt geben, auch weil einige Schausteller in den vergangenen Wochen ihren Betrieb aufgegeben haben. „Generell ist die Entwicklung der Kirmesmärkte zunehmend schwierig, und viele Orte kämpfen für die Erhaltung ihrer noch bestehenden Kirmesmärkte“, schreiben die Schützen auf ihrer Homepage. Damit der Adenauerplatz nicht unbenutzt dasteht, soll er am Samstagabend für die Serenade genutzt werden. Der Vorstand des Heimatvereins sei aber schon jetzt mit den Verantwortlichen der Stadt in Kontakt und arbeitet an den Planungen für den Frühkirmesmarkt an Pfingsten 2023.