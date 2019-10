Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen : Schützen planen größtes Frühstücksbuffet der Stadt

Jüchen Volkstümlich mit angesagtem Partysound: Die Jüchener Schützen feiern am letzten Oktober-Wochenende ihre traditionellen Festtage.

Mit einem echten Knaller starten die Jüchener Schützen in ihr traditionelles Festwochenende zum letzten Oktober-Sonntag. Im Mittelpunkt steht der Königsehrenabend am Samstag, 26. Oktober. Ab 20 Uhr wird das seit Ende Mai amtierende Königspaar Hans-Reiner und Helga Jagdfeld mit seinem Königszug, den „Weißen Husaren“, samt Gefolge in das prächtig geschmückte Festzelt einziehen.