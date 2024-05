Schützenfest in Jüchen Königspaar feiert mit eigener Sektbar und Dudelsackspieler

Am Schützenfest-Freitag knallte kein Sektkorken, als die Kindergarten-Kinder in der Residenz empfangen wurden. Auf der anderen Seite der Altersskala stehen die Bewohnerinnen und Bewohner. Eine stattliche Zahl von Schützen und Musikern besuchten die Senioren, die in Erinnerungen schwelgten. Sie brachten ihre Freude im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum Ausdruck. Am Samstagabend geriet Präsident Thomas Lindgens ins Schwärmen: „Wir haben eine der besten Tanzkapellen verpflichtet, die man verpflichten kann.“ Die Besucherinnen und Besucher der Regimentsparty wurden jetzt zum ersten Mal von der Band PINK PANTA zum Tanzen animiert. Die Formation kommt aus Köln und hatte keine Berührungsängste: „Wir sind frisch geduscht, frisch geimpft und wir beißen nicht“, erklärte einer der Musiker, und schon füllte sich die Tanzfläche. Vergessen war der letzte große sturzflutähnliche Regen, der zum Teil ins Zelt eingedrungen war. Was auffiel: Sowohl der Festplatz, als auch das Zelt waren sehr gut besucht. Viele junge Leute waren offenbar froh über eine Abwechslung – eine Abwechslung, die Schützenfest heißt.