Brauchtum in Jüchen : Schützen feiern mit Partyband aus den Bergen

Jüchen Mit „einem echten Knaller“ starten die Jüchener Schützen in ihr traditionelles Fest-Wochenende zum letzten Oktober-Sonntag: „Es wird zum Ende des Monats noch einmal richtig rund gehen“, verspricht Ulrich Clancett, Sprecher der Bürgerschützen- und Heimatvereins.

Im Mittelpunkt des Wochenendes steht der Königsehrenabend am Samstag, 29. Oktober: Um 20 Uhr wird das seit Ende Mai amtierende Regentenpaar Heinz und Sandra Nützel mit seinem Königszug, den „Sappeuren“, samt Gefolge in das prächtig geschmückte Festzelt einziehen. Mit zahlreichen Gästen wird es dort unter musikalischer Begleitung der Band „Schroeder“ einen festlichen Abend verbringen, der wieder eine Stunde länger dauern wird: Die Umstellung auf die Winterzeit macht’s möglich. Mit „Schroeder“ haben die Jüchener Schützen dazu eine bewährte Top-Band verpflichten können, die schon viele Festzelte im Rhein-Ruhr-Gebiet zum Beben brachte.

Der Sonntagmorgen (30. Oktober) beginnt um 10.45 Uhr mit einem kurzen Festumzug vom Jüchener Markt zum Festzelt. Dort schließt sich ab 11 Uhr bei freiem Eintritt „ein buntes Familien-Programm der Extraklasse“ an, sagt Ulrich Clancett. Neben einer Vorstellung des „Mitmach-Zirkus Antavia“ wird die Tiroler Party-Band „Wildbach“ mit ihrem Frontmann Fürst Balthazar an der Spitze ihren zünftigen Einstand in das Jüchener Schützenwesen haben. Im kommenden Jahr werden die fünf Buam aus Tirol das Zelt am Schützenfest-Samstag rocken,“ freut sich Vize-Präsident Rolf Erke über das Engagement neuer musikalischer Gäste in Jüchen.