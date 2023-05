Stunt-Show in Jüchen Schräge Autos und brennende Männer

Die Faszination an den Motorshows liegt laut Alexander Kaiser in der Außergewöhnlichkeit der Attraktionen. „Autos, die nur auf zwei Rädern fahren und alleine ausbalanciert werden, Motorräder, die über mehrere Autos springen oder Monstertrucks, das sieht man alles nicht alltäglich.“ Bei Familie Bossle, den Namensgebern der Motorshow Xtreme, hat das Stuntfahren Tradition. Bereits Sascha Bossles Vater habe die Show ins Leben gerufen und auch seine Kinder nehmen mittlerweile in dritter Generation an der Show Teil, erzählt Kaiser.