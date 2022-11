Adventszeit in Jüchen Schlossweihnacht in Dyck öffnet am Samstag

Im Schlosspark in Dyck ist zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken, im Advent aber geht es auf dem geschmückten Schlossareal besonders stimmungsvoll zu. An allen vier Adventswochenenden öffnet die Schlossweihnacht samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr, Start ist am Samstag, 26. November. Insgesamt 145 Aussteller sind dabei, zudem organisiert die Schlossstiftung ein Rahmenprogramm beispielsweise mit der lebendigen Krippe an fünf Stationen im Park.