Nächste Großveranstaltung ab dem 30. September 2023 Dyck bereitet sich auf den Schlossherbst vor

Doch bevor es in den Herbst und zum Schloss-Herbst geht, steht noch der Beginn einer Ausstellung an. Im Schloss wird am 29. September, die Internationale Gartenfotografie-Ausstellung eröffnet. Die „International Garden Photografer of the Year“ dauert bis zum 8. Februar. Die Ausstellung im Obergeschoss des Hochschlosses ist während der üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen, der Eintritt ist im Parkeintritt enthalten.