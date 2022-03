Event am Schloss Dyck : Schlossfrühling öffnet erstmals an zwei Wochenenden

Dyck Im vergangenen Jahr war der Schlossfrühling der Pandemie zu Opfer gefallen, in diesem Jahr öffnet der Frühjahrs- und Ostermarkt im Park von Schloss Dyck wieder. Wann das Event läuft und was geboten wird.

Erstmals ist das Event an zwei Wochenenden zugänglich – am Oster-Wochenende (17./18. April) sowie am Wochenende vom 22. bis 24. April jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eine solche Regelung hatte es bereits beim Schlossherbst gegeben, um mit Blick auf Corona die Besucherströme zu entzerren. Wie die Schlossstiftung ankündigt, machen rund 130 Aussteller beim Schlossfrühling mit. Das Angebot auf einem Rundweg reicht von Pflanzen und Dekorationen über Möbel und Gartenaccessoires bis hin zu Schmuck, Kleidung, Weinen und Leckereien. Der Markt soll Pflanzenkenner und Gartenliebhaber ebenso ansprechen wie Lifestyle-Fans und Familien. An den Ostertagen gibt es Überraschungen für die jüngsten Besucher.