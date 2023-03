Erstes Großevent 2023 am Schloss Dyck Schlossfrühling mit 130 Ausstellern

Es ist die erste große Veranstaltung der Stiftung Schloss Dyck in diesem Jahr: der Schlossfrühling Der Frühjahrs- und Ostermarkt öffnet am Ostersonn- und Ostermontag, 9./10. April, sowie am Wochenende danach (15./16. April). In früheren Jahren kamen mehr als 20.000 Besucher längst nicht nur aus dem Rhein-Kreis nach Dyck.