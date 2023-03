Infos zu Tickets, Ausstellern und Terminen Das erwartet Besucher beim Schlossfrühling 2023 am Schloss Dyck

Dyck · Das Event im Park von Schloss Dyck läuft an zwei Wochenenden im April. Start ist an den Ostertagen. Was beim Schlossfrühling geboten wird.

30.03.2023, 13:13 Uhr

Ob es wieder so sonnig wird? Am Ostersonntag, 9. April, ist der erste Tag des Schlossfrühlings im Park von Schloss Dyck. Foto: Georg Salzburg (salz)

Inhalt des Artikels Wann findet der Schlossfrühling 2023 statt? Was erwartet die Besucher beim Schlossfrühling? Was steht auf dem Rahmenprogramm? Wo gibt es Tickets? Wie viel kostet der Eintritt? Es ist die erste große Veranstaltung der Stiftung Schloss Dyck in diesem Jahr: der Schlossfrühling. Was die Besucher 2023 erwartet, wo man noch Tickets bekommt und wie viel der Eintritt kostet? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen. Neuer Schlosssommer soll Genuss-Festival werden Events am Schloss Dyck 2023 Neuer Schlosssommer soll Genuss-Festival werden Wann findet der Schlossfrühling 2023 statt? Der Frühjahrs- und Ostermarkt öffnet am Ostersonn- und Ostermontag, 9./10. April, sowie am Wochenende danach (15./16. April). In früheren Jahren kamen mehr als 20.000 Besucher längst nicht nur aus dem Rhein-Kreis nach Dyck. Was erwartet die Besucher beim Schlossfrühling? Rund 130 Aussteller werden auf dem Schlosspark-Areal zu finden sein. Das Angebot richtet sich an Pflanzen- und Gartenfreunde, Lifestyle-Fans und Familien. Es reicht von Saatgut und Stauden über Zier- und Gemüsepflanzen bis zu Gartenmöbel und Gartenaccessoires. Zu den Besonderheiten wird Kunsthandwerk aus Madagaskar zählen. Aber auch Kleidung, Schmuck, Weine und und anderes Kulinarisches werden zu finden sein. Was steht auf dem Rahmenprogramm? Ein Erlebnis für sich ist natürlich schon der große, frühlingshafte Schlosspark. Aber das ist noch nicht alles. An allen Veranstaltungstagen spielt die Band „Kabellos“, die über das Gelände zieht. An den beiden Ostertagen können Kinder ein Körbchen basteln und damit auf die Suche nach versteckten Ostereiern gehen. Am zweiten Wochenende wird ein Ballon-Künstler mit seinen Werken Kinder begeistern. Geöffnet ist dann auch die Fotoausstellung „Gartenfokus“ im Hochschloss mit Aufnahmen von historischen Treibhäusern und skurril geformten Sukkulenten aus der Zeit Fürst Josephs. Die Ausstellung wird bereits am Sonntag, 26. März, eröffnet und ist dienstags bis freitags von 14 bis 18, an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr zu sehen. Wo gibt es Tickets? Der Ticketverkauf für den Schlossfrühling, der jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist, startet am 28. März. Da die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig auf dem Areal aufhalten, begrenzt wird, rät die Stiftung, die Tickets vorab online zu buchen. Infos zu Tickets und Registrierung gibt es hier online. Wie viel kostet der Eintritt? Erwachsene zahlen 17,50 Euro (ermäßigt 13,50), Kinder von sieben bis 16 Jahren drei Euro. Kinder bis sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Mitmachen und gewinnen! NGZ-Leser können zehn mal zwei Karten gewinnen. Wer ab Montag, 27. März, unter 01378-788 380 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp80“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 99699 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)!

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

Teilnahmeschluss: 30. März 2023, 24 Uhr.

(NGZ)