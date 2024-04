Dycker Schlossfrühling 2024 Schwebende Gärten und Blumenteppiche

Damm · Der Schlossfrühling zog am Osterwochenende zahlreiche Besucher an. Rund um das historische Wasserschloss Dyck wurden viele Ideen für den heimischen Garten präsentiert. Am 6. und 7. April geht es in eine weitere Runde.

01.04.2024 , 17:00 Uhr

Von Rudolf Barnholt