Ausstellung in Jüchen : Preisgekrönte Fotografien in Schloss Dyck zu sehen

Dyck Die drei Preisträger des internationalen Gartenfotografen-Wettbewerbs „IGPOTY“ stellen ihre Arbeiten zurzeit in Schloss Dyck aus. Zu sehen sind insgesamt 39 Fotografien, die zum Teil wie die Stillleben alter Meister wirken.

Diese Ausstellung mit preisgekrönten Fotografien zum Themenbereich Garten und Natur soll zum dauerhaften Bestandteil des Winterprogramms werden. Bereits zum dritten Mal präsentiert die Stiftung Schloss Dyck im Obergeschoss des Wasserschlosses die Ausstellung „IGPOTY“, die „International Garden Photographer of the Year“. Und es wird nicht die letzte Präsentation dieser Art sein. „Wir haben den Vertrag mit dem Veranstalter des internationalen Fotografenwettbewerbs verlängert“, sagt Stiftungsvorstand Jens Spanjer, „so dass wir auch in den nächsten Jahren die Fotos bei uns ausstellen können.“ Damit werde Schloss Dyck seiner Funktion als Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur gerecht.

Vor mehr als zehn Jahren wurde in Großbritannien der erste internationale Preis für Gartenfotografie gestiftet. Seitdem werden jährlich Preise in unterschiedlichen Kategorien verliehen. Teilnehmen am weltweit ausgeschriebenen Wettbewerb kann jeder, vom Smartphone-Knipser bis hin zum Profi. In diesem Jahr wurden Preise in 13 Kategorien verliehen, die allesamt den Garten und die Natur zum Inhalt haben. „Damit vereint der Wettbewerb ganz unterschiedliche Aspekte der Gartenfotografie in einer Schau und bildet eine gelungene Ergänzung zu Gartenschau, die bereits seit Jahren bei uns in Dyck eine etablierte Ausstellung mit wechselnden Themenschwerpunkten ist“, ergänzt der Kunsthistoriker Martin Wolthaus, der als Kurator die Ausstellung im Wasserschloss verantwortet.