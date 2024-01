Veranstaltungsprogramm 2024 mit sechs großen Events Schloss Dyck muss Eintrittspreis anheben

Dyck Sechs große Events stehen wieder im Jahresprogramm 2024 der Stiftung Schloss Dyck – einschließlich des Schloss-Sommers, der 2023 seine Premiere hatte. Eine Änderung 2024 werden die Besucher allerdings an der Schloss-Kasse merken. Die Stiftung wird in der Sommersaison die Preise anheben: Der Parkeintritt kostet nun zwölf statt elf Euro in der Sommersaison 2023, für die großen Veranstaltungen der Stiftung sind nun 18,50 statt 17,50 Euro zu bezahlen. Bereits 2023 waren die Tickets um einen Euro teurer geworden. „Wir hätten die Erhöhung gern vermieden, wir haben uns mit der Entscheidung schwer getan“, erklärt Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung, zu den neuen Preisen. „Aber wir haben an vielen Stellen Kostensteigerungen – bei Personal, Energie und Dienstleistungen, die wir einkaufen müssen.“ Besonders beim Unterhalt von Schloss und Park sowie bei Wartungsverträgen seien die gestiegenen Preise deutlich zu merken.