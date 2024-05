Sport-Event in Jüchen Rund 500 Starter beim Schloss Dyck-Lauf

Gute Laune hatte auch Norbert Rothausen, Vorsitzender der Kinder- und Familienhilfe Namibia. Schon seit 16 Jahren ist die Hilfsorganisation beim Schloss Dyck-Lauf am Start. „Für uns ist es eine gute Gelegenheit, uns zu präsentieren und unseren Verein vorzustellen.“ Der Lauf gehört zu einer der Aktionen der Namibia-Hilfe, mit denen Hilfsprojekte in Namibia unterstützt wurden. „In erster Linie können wir hier für unsere Aktion werben und Kontakte knüpfen.“ Über Kontakte zum SV Glehn verfügt die Kinder- und Familienhilfe Namibia schon seit vielen Jahren. Die Mitglieder des Sportvereins sind immer bei der Sache, wenn der Schloss Dyck-Lauf ansteht. „Dieser Lauf ist einer der wenigen, bei denen der Charity-Gedanke ganz im Vordergrund steht“, erläutert der Vereinsvorsitzende Norbert Jurczyk. „Das ist für eine Sportveranstaltung ungewöhnlich.“ Ob Zieleinlauf, Streckenkontrolle oder Nachmeldungen - die Mitglieder des SV Glehn sind mittendrin. Und das, obwohl der Verein in diesem Jahr anlässlich seines 100-jährigen Bestehens noch viele weitere Aktionen plant, um insgesamt 100.000 Euro für einen guten Zweck zu sammeln und deshalb an vielen Stellen oft im Einsatz ist.