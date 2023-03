Anmeldungen für Charity-Lauf Schloss-Dyck-Lauf hilft jungen Menschen in Namibia

„Sie erhalten Unterricht, wie sie mit ihrem Kind umgehen, teilweise auch eine Berufsausbildung. Und sie bekommen Berufsgutscheine. Wir schicken Kleidung, Baby- und Hygieneartikel“, schildert Vorsitzender Norbert Rothausen (63). 70.000 Euro konnte der Verein 2022 an Spenden sammeln. Dabei helfen auch Hühner mit: Für Legehennen in Namibia werden Patenschaften (29 Euro im Jahr, 15 im Halbjahr je Huhn) vergeben, per Kamera kann einmal die Woche das Treiben in Freilandhaltung beobachtet werden (Infos: www.helfendehenne.de) Auch dieser Erlös ist für Namibia bestimmt.