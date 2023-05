Sport-Event in Jüchen 530 Läufer am Schloss Dyck

Vom Schloss-Dyck-Lauf profitieren Menschen in Afrika. Norbert Rothausen von der Kinder- und Familienhilfe Namibia und seine Mitstreiter stellten ihre Projekte vorstellen und das Catering übernehmen. Verkauft wurden gestern viele Kuchen, die der Verein als Spende bekommen hatten. Rothausen rechnete mit Einnahmen um die 2.000 Euro. Das Geld fließt in Projekte wie Hanna´s Hope: Sieben Babys und Kleinkinder werden betreut, während ihre Mütter eine Ausbildung machen. Die Arbeitslosenquote im Land ist hoch. weitere Probleme: „15 bis 20 Prozent der Menschen in Namibia sind mit Aids infiziert. Bedingt durch die Arbeitslosigkeit ist der Alkohol- und Drogenmissbrauch ein großes Thema, aber auch Kindesmissbrauch und andere Formen der häuslichen Gewalt“, sagte Rothausen, der seit 15 Jahren mit der Schloss-Dyck-Stiftung zusammenarbeitet.