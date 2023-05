Verdacht des Schleusens von Ausländern Bundespolizei durchsucht Objekte in Jüchen

Das andere der beiden Objekte liegt in Aachen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit, die im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aachen aktiv wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen verdichteten sich die Erkenntnisse der Ermittler, dass in noch zwei weiteren Objekten in Jüchen und im Heinsberger Raum Beweismittel gesichert werden könnten. Das Amtsgericht Aachen wurde darüber informiert und erweiterte die Durchsuchungen auf insgesamt vier Objekte.