Schlagerband trennt sich Nach 19 Jahren ist Schluss: „Zipfelbuben“ lösen sich auf.

Den hat er für sich bereits gefunden: Bereits am 28. März erscheint sein neuer Song „Liebeslieder“, den er zusammen mit „Xtreme Sound“ aus Köln geschrieben hat. „Die Single läuft auch schon in der DJ-Bemusterung richtig gut an“, sagt Ostermann. Der Sänger zeigt sich erleichtert und zuversichtlich: „Als Solokünstler habe ich das alleinige Entscheidungsrecht für alles, was für mich wesentlich einfacher ist.“ Ob er als Solist genauso erfolgreich sein wird, kann er nicht sagen, jedoch ist er sich sicher: „Ich bleibe der Partymusik und dem Ballermann erhalten und werde alles dafür tun, dass meine Musik dem feiernden Publikum gefällt.“