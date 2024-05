Vandalismus in Jüchen Randalierer zertrümmern Scheiben aller Wartehäuschen am Schulzentrum

Die Stadt Jüchen meldet einen schweren Fall von mutwilliger Zerstörung: In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte am zentralen Busbahnhof der Stadt am Schulzentrum gewütet und die Scheiben der Wartehäuschen an den drei Bussteigen zerschlagen. Aufgefallen ist der Schaden am Sonntagmorgen. Der Beamte vom Dienst musste feststellen, dass Randalierer alle Scheiben zertrümmert hatten. Die Scherben verteilten sich an den Gebilden und auch auf den sich darin befindlichen Sitzen. Mitarbeiter des Bauhofs beseitigten die Gefahr.