Jakobus-Kirche in Jüchen Sappeur ist vierter König an der Krippe

Eine 2022 an der Krippe in der Jakobus-Kirche eingeführte Neuerung setzte der Schützenkönig des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen jetzt fort: Mit Unterstützung von Krippenbauer Tom Krämer (12), Präsident Thomas Lindgens und Schützenkönigin Sandra wechselte Schützenkönig Heinz Nützel dem vierten König an der Krippe in der Jakobus-Krippe die Uniform.Damit fügt nun ein kleiner Sappeur im perfekten Königs-Outfit seinen drei „Kollegen“ aus dem Morgenland eine kleine rheinische Komponente hinzu – mit Königskette, Lederschürze, Sappeurs-Hut und Beil.