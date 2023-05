Nach zwei Jahren Sanierung der Peter-Bamm-Halle in Jüchen vor dem Abschluss

Insgesamt wurden und werden rund 1,15 Millionen Euro in die Sanierung investiert. 743.000 Euro fließen aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ in das Projekt. Im Juni 2021 war die Erneuerung gestartet. Für kürzere Wege wurden drei Durchgänge für den Zugang zu den Toilettenanlagen von der Halle aus geschaffen. Auch ein barrierefreies WC wurde eingebaut. Zudem wurde die Fensteranlage in der Turnhalle erneuert, die unansehnlich gewordenen Lichtbänder sind verschwunden.