RWE AG misst in Jüchen mit zweierlei Maß RWE plant Energieanlagen statt schneller Tagebau-Rekultivierung

Zehn Jahre ist RWE in Verzug bei der Verfüllung des östlichen Tagebaulochs auf Jüchener Stadtgebiet. Bereits 2020 sollten die Flächen für eine Nutzung zur Verfügung stehen. Was längst als rekultivierte Fläche vorhanden sein sollte, soll erst 2030 abgeschlossen sein. Bis eine baulichen Überplanung der Fläche möglich ist, muss noch ein weiteres Jahrzehnt vergehen. Die Planungshoheit und die Expansionsmöglichkeiten der Stadt Jüchen wurden dadurch erheblich eingeschränkt und verzögert, hieß es jahrelang aus dem Rathaus. Nur durch die massive Intervention von Rat und Verwaltung sei es nun überhaupt dazu gekommen, dass der Bergbautreibende die Verfüllung endlich vorantreibe, so CDU-Sprecher Helmut Kreutz. Bürgermeister Harald Zillikens vertraut darauf, dass sich RWE jetzt an seine Zusage hält.