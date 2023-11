St. Martinszüge in Jüchen Rund 600 Kinder ziehen mit St. Martin durch Hochneukirch

Die im Dunkeln leuchtende Laterne in der Hand, St. Martin auf dem Pferd vorneweg und hinter ihm Hunderte singende Jungen und Mädchen sowie Eltern: Der Martinszug ist für viele Kinder ein bleibendes Erlebnis. In Hochneukirch zogen am Mittwoch trotz Regen rund 600 Kinder der Grundschule sowie der Kitas St. Pantaleon und Martinstraße von der Mühlenstraße aus durch den Ort. Es sei ein großes Event für den Ort, erklärte Jessica Manteca, Pressewartin des Heimatvereins Hochneukirch, der den Zug organisiert. Nach diesem ging es am Martinsfeuer weiter. Wegen der vielen Kinder teilte St. Martin seinen Mantel gleich mehrere Male. Ebenfalls am Mittwoch standen in Gierath zwei Martinszüge auf dem Programm. Foto: jumi