Entführung und versuchter Mord in Jüchen Rocker-Prozess startet mit Geständnissen

Jüchen · Spektakulärer Prozessauftakt in Düsseldorf: Weil das Landgericht Mönchengladbach so viele Beschuldigte nicht auf der Anklagebank unterbringen konnte, wurde das Verfahren um eine brutale Entführung in Jüchen in die Landeshauptstadt verlegt. Dort startete der Prozess gegen sechs Männer und eine Frau mit überraschenden Geständnissen.

07.05.2024 , 12:46 Uhr

In Düsseldorf ist am Dienstag der Prozess um eine brutale Entführung in Jüchen gestartet. Foto: Marc Pesch/mape

Von Marc Pesch