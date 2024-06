Kriminalität in Jüchen Rocker-Prozess endet mit langen Haftstrafen

Mit langen Gefängnisstrafen ist jetzt am Landgericht Mönchengladbach der Prozess um eine brutale Entführung in Jüchen zu Ende gegangen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass insgesamt sieben Männer und Frauen einen Schuldner im Oktober vergangenen Jahres in ein Abbruchhaus in Jüchen gelockt, den Mann dort gequält und lebensgefährlich verletzt hatten. Später wurde das Opfer in einem Waldstück bei Jüchen nachts ausgesetzt. Die Haupttäter müssen nun für bis zu elf Jahre und drei Monate in Haft.