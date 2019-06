Feuerwehr Jüchen : NRW-Wettkampf der Jugendfeuerwehr

Ein großer Teil der Jugendfeuerwehr Jüchen mit den Betreuern Michael Schroeder (v.l). ,Nils Kock, Julian Jungheim und Timo Landers, die am 29. Juni die „NRW-Leistungsspange“ ausrichten. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die landesweite „Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr“ wird in Jüchen zum ersten Mal am 29. Juni ausgerichtet. Etwa 400 Teilnehmer werden erwartet, und Zuschauer sind an der Stadionstraße dazu willkommen.

Von Gundhild Tillmanns

Mehr als 400 Teilnehmer werden in Jüchen erwartet, wenn die Jugendfeuerwehr am 29. Juni zum ersten Mal auf dem Sportplatz an der Stadionstraße die landesweite „Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr“ ausrichtet. Dieses Großereignis hat die Jugendfeuerwehr anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens nach Jüchen geholt. Zur Abnahme der Leistungsspange werden rund 30 angemeldete Jugendfeuerwehrgruppen mit jeweils einer Vielzahl von Jugendfeuerwehrangehörigen aus ganz Nordrhein-Westfalen erwartet.

Die Teilnehmer reisen mit ihren Betreuern am frühen Samstag-Morgen bis zum Beginn der Veranstaltung um 9 Uhr an. Den Startschuss geben dann die „Juroren“ der Landesjugendfeuerwehr. „Die Leistungsspange ist das höchste Leistungsabzeichen der deutschen Jugendfeuerwehr, die der Nachwuchs erreichen kann“, verdeutlicht der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart Timo Landers, der selbst als Jugendlicher die Leistungsspange erworben hatte.

Info Parkverbote und Straßensperrungen Termin der „Leistungsspange“ 29. Juni, Sportplatz an der Stadionstraße, Wettkampf von 9.30 bis ca. 15 Uhr (Ehrung). Beeinträchtigungen/Sperrungen von 7 bis etwa 16 Uhr Durchfahrverbot auf der Stadionstraße zwischen Kettelerstraße bis zum Parkplatz Schwimmbad, dazu die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung Konrad-Duden-Allee/ Ecke Stadionstraße. Parkverbote werden in den Parkbuchten zwischen Kettelerstraße und Schwimmbad sowie für den gesamten Parkplatz am Schulzentrum vom Ordnungsamt der Stadt eingerichtet.

Die Leistungsspange setzt sich zusammen aus fünf Disziplinen, wozu der 1500-Meter-Staffellauf, Kugelstoßen, eine Schnelligkeitsübung, eine Löschübung und eine Befragung jeder Gruppe zählen. Hinzu kommen noch Punkte für den Gesamteindruck der jeweiligen Gruppe. Am Nachmittag werden dann die Abzeichen an die Teilnehmer vergeben, die bis dahin mindestens zehn bis zu maximal 24 mögliche Punkte erzielt haben werden.

Stadtjugendfeuerwehrwart Julian Jungheim sagt: „Solch ein Großevent lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen organisieren. Schon vor zwei Jahren starteten die ersten Planungen.“ Und die mussten unter anderem auch mit der Feuerwehrleitung und der Jugendfeuerwehr des Rhein-Kreises Neuss abgestimmt werden. Insgesamt werden während der Veranstaltung rund 30 Mitglieder der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Jüchen als Helfer in der Organisation unterstützen, sowie bis zu 40 Schiedsrichter der Jugendfeuerwehren aus dem Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchengladbach die teilnehmenden Jugendfeuerwehrgruppen bewerten.

„Zaungäste, die sich einen Eindruck vom Event machen wollen, sind natürlich herzlich willkommen. Das Eventgelände ist frei zugänglich“, lädt Jungheim zur Kernzeit des Wettbewerbs zwischen 9.30 bis etwa 15 Uhr ein.