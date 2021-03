Naturschutz in Jüchen : Rettungsaktion für 300 Jahre alten Linden-Baum

Hochneukirch Die Sanierung des Baums auf dem Evangelischen Friedhof in Hochneukirch starten am Donnerstag. Die mächtige Linde, einer der ältesten Bäume im Stadtgebiet und als Naturdenkmal eingetragen, ist nicht mehr ausreichend verkehrssicher. Der Friedhof ist zurzeit gesperrt.

Einer der ältesten Bäume im Jüchener Stadtgebiet soll gerettet werden – die mächtige Linde auf dem Evangelischen Friedhof an der Rheydter Straße in Hochneukirch. Der Friedhof ist gesperrt, da in der rund 300 Jahre alten Holländischen Linde Mängel im Kronenbereich festgestellt worden sind. Das teilt das Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung, Bauen und Wohnen des Rhein-Kreises Neuss mit. Der Baum umspannt den gesamten Friedhof und ist im Landschaftsplan als Naturdenkmal geschützt. Der Baum wird nun saniert. „Die Arbeiten sollen am Donnerstag beginnen und, wenn alles nach Plan verläuft, am Freitag abgeschlossen werden“, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs. „Nach Abschluss der Sanierung werden wir den Friedhof wieder öffnen“, sagt Silke Grimm, Verwaltungsangestellte und Küsterin der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch. Beerdigungen würden zurzeit nicht anstehen.