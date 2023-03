Seniorennetzwerk Jüchen Reparatur-Café zieht ins Schützenhaus Hochneukirch

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen zieht das Reparatur-Café des Seniorennetzwerks Jüchen 55Plus in neue Räume. Ab April findet das Reparatur-Team beim Heimatverein Hochneukirch Unterschlupf: Am Mittwochnachmittag kommender Woche, 5. April, werden erstmals im Schützenhaus an der Mühlenstraße 2 defekte Elektro- und Haushaltsgeräte wieder fit gemacht. Laut Heinz Schneider vom Caritasverband soll der neue Standort längerfristig sein.