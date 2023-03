Seniorennetzwerk Jüchen 55plus Reparatur-Café sucht neues Domizil

Die bislang genutzten Räumlichkeiten im Haus Katz stehen nicht mehr zur Verfügung, der Raum soll Stadtverwaltung und Fraktionen künftig als Besprechungsraum dienen – eventuell auch für Ausstellungen. Zunächst soll er renoviert werden. Heinz Schneider vom Caritas-Verband, dem Träger des Seniorennetzwerks 55 plus, ist auf der Suche nach einem neuen Domizil. Der diesmal verwendete Raum in Hochneukirch steht, so wurde erklärt, nicht immer zur Verfügung – etwa bei Beerdigungen. Schneider gibt sich gelassen: „Ich gehe davon aus, dass das nächste Reparatur-Café wieder am ersten Donnerstag im April stattfinden wird. Ich weiß nur noch nicht wo.“ Und er stellt klar: „Unser Verhältnis zur evangelischen Kirche ist und bleibt ungetrübt.“ Vielleicht gibt es eine Übergangslösung nochmals im Haus Katz: „Bedingt durch die momentane vorläufige Haushaltsführung verschiebt sich die Renovierung. Wir werden ein Gespräch führen, ob das Reparatur-Café noch einmal bis zum Beginn der Arbeiten zurückkommen möchte“, kündigte Stadtsprecher Norbert Wolf jetzt an.