Autorin aus Jüchen-Kamphausen : Renate Fellner will mit neuem Buch Mut machen, für Lichtblicke sorgen

Buchau torin Renate Fellner aus Kamphausen bietet nochmals am 8. und 15 November Lesungen in ihrem Haus in Kamphausen an. Foto: Dieter Staniek

Kamphausen Die Buchautorin aus Kamphausen hat ein neues Buch „Leben in Licht getaucht“ veröffentlicht, das die Stimmung aufhellt. Renate Fellner zeigt, wie sich Menschen aus Problemen wie Einsamkeit befreien, Lösungen finden. Und wie das Leben durch kleine Einfälle lebenswerter wird – etwa mit der „Plauderkasse“.

„Leben in Licht getaucht“ heißt das neueste Buch von Renate Fellner. Schon der Titel lässt erahnen, dass es sich möglicherweise gerade in der dunklen Jahreszeit als lohnende Lektüre empfiehlt. In ihrem Atelier in Kamphausen gab die vielseitige Künstlerin jetzt im Rahmen einer Lesung eine Kostprobe ihres literarischen Könnens.

Es ist schon ein leises Buch, aber auch eines, das Lichtblicke erzeugt, das Mut macht und die Stimmung aufhellen kann. „Wie schön, dass Ihnen nicht die Gesichtszüge entgleisen bei dem Gedanken daran, dass ich Ihnen auch Gedichte vortragen werde“, sagte Renate Fellner. Sowohl in den Gedichten, als auch in den Kurzgeschichten – die manchmal so kurz gar nicht sind – geht es um zutiefst Menschliches wie zum Beispiel Einsamkeit.

Als Autorin zeigt Renate Fellner nicht nur Defizite auf, sondern lässt ihre Protagonisten auch vormachen, wie man sich aus Problemlagen befreien kann. Da ist zum Beispiel die Supermarkt-Kassiererin, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausübt, eine Vollblut-Kassiererin, wie sie in dem Buch genannt wird. Und eine, die nicht einfach so ihren Job macht, sondern mitdenkt. Was dabei herauskommt, ist die „Plauderkasse“ – eine Kasse für alle, die etwas mehr Zeit mitbringen und dafür den Austausch, die Kommunikation zu schätzen wissen. Und die Hilfsbereitschaft der Kassiererin.

Renate Fellner lässt die Frau in der Ich-Form zu Wort kommen. Und sie ließ die Zuhörer an ihrem Erfolg, an ihren Glücksgefühlen teilhaben, denn die „Plauderkasse“ wurde tatsächlich eingerichtet. „Glück kann man nicht festhalten – aber fühlen und begreifen, wenn es da ist“, sagt Renate Fellner.

Für Renate Fellner sind ihre Gedichte und Geschichten so etwas wie Initialzündungen, die beim Zuhörer etwas in Gang setzen sollen. Ihre Literatur sei zwar aus dem Leben gegriffen, aber nicht autobiografisch. Mutmacherin ist auch die Kurzgeschichte über die beiden nicht mehr ganz jungen Witwen Martha und Hilde. Sie lernen sich zufällig kennen und beschließen, der Einsamkeit ein Schnippchen zu schlagen.