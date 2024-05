Zum Schützenfest des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen Regimentsfahne der Jüchener Schützen nach 30 Jahren restauriert

In Handarbeit wurde die Regimentsfahne damals von einer Bonner Strickmeisterin hergestellt und am 27. Februar 1994 geweiht. Auf einer Seite zeigt sie das Wappen des BSHV, auf der anderen in feinster Nadelmalerei das Haus Katz in Jüchen. Alexander Tetzlaff, Referent der Jakobusgemeinde und im „Hobby-Nebenberuf“ Sticker, nahm sich der alten Fahne an. „Da war zunächst einmal eine genaue Untersuchung angesagt. Der zwischen den beiden bestickten Seiten der Fahne fixierte Nesselstoff, der zur Stabilisierung beitragen soll, hatte sich aus seiner Halterung gelöst und war zusammengerutscht. Der Trägerstoff für die Stickereien war teilweise durchgeschlissen, die umlaufende goldene Fransenborte wies einige Schäden auf“, erklärt Tetzlaff.