Die Klompen werden angelegt Rath und Wallrath feiern drei Tage ihr Heimatfest

Einen Höhepunkt wird der traditionelle Klompenzug bilden. Abmarsch des Regiments ist um 14.15 Uhr am Zelt in Wallrath. Einschließlich der Gastzüge und Musik „werden wir es wohl auf 150 Zugteilnehmer bringen“, erklärt Jörg Sponholz, Vorsitzender des Geselligkeitsvereins Wallrath. Für 15 Uhr stehen Musikparade und Parade in Rath an, eine halbe Stunde später in Wallrath. Beim Klompenball ab 16 Uhr ist wie beim Frühschoppen der Eintritt frei, für die Musik sorgt DJ Jörg Mühlenberg. Am Montag steht noch ein Programmpunkt an: Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen in Rath und Wallrath mit hausgemachter Erbsensuppe.