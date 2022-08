Volks- und Heimatfest in zwei Orten : Rath und Wallrath feiern mit einem Kaiserpaar

Rath/Wallrath Hubert und Dorothea Titzer sind bereits zum dritten Mal das Klompenkönigspaar und damit zugleich das Kaiserpaar. Was die Besucher des Volks- und Heimatfestes in Rath und Wallrath alles erwartet.

Ein besonderes Volks- und Heimatfest steht ab Freitag, 26. August, in Rath und Wallrath an, nicht nur weil es zwei Jahre lang wegen Corona nicht möglich war: Mit einem Kaiserpaar feiern die Heimatfreunde Rath und der Geselligkeitsverein Wallrath diesmal. Hubert und Dorothea Titzer waren bereits 1977/78 das Klompenkönigspaar und danach 2005/2006. Nun übernehmen sie zum dritten Mal die Königswürde und sind damit das erste Kaiserpaar der Heimatfreunde. Für den Geselligkeitsverein Wallrath ist 2022 auch ein besonderes Jahr, weil er sein hundertjähriges Bestehen feiern konnte.

Vier Tage lang feiern die Orte. Am Freitag, 18.30 Uhr, werden König und Kronprinzenpaar abgeholt, dann startet der Eröffnungszug durch Rath. Um 20 Uhr schließt sich der Krönungsball an, für Musik sorgt die Band „Teamwork“. Am Samstag marschiert um 18.30 Uhr das Regiment zur Kranzniederlegung in Wallrath sowie zum Totengedenken und Großen Zapfenstreich in Rath. Ab 20 Uhr wird beim Königsehrenabend zur Musik der Band „Klangstadt“ getanzt.