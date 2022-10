Streitschlichter sind jetzt im Amt : Stadtrat wählt zwei neue Schiedsmänner für Jüchen

Jüchen Einstimmig wählte der Jüchener Rat jetzt zwei Schiedspersonen für die Dauer von fünf Jahren. Die Wahl wurde erforderlich, nachdem die Amtszeit von Inge Klauth und Peter Gruber abgelaufen war. Wer die Nachfolge antreten wird.

Peter Herzhoff aus Jüchen, geboren 1955 in Rheydt, war 33 Jahre lang an der katholischen Hauptschule in Grevenbroich und auch Jahre lang an der Gesamtschule Nordstadt in Neuss im Schuldienst für die Fächer Mathematik, Musik und katholische Religion tätig. Er verfügt selbst über eine Ausbildung zum Streitschlichter und hat 20 Jahre lang Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet. Zudem war er im außerschulischen Bereich als ehrenamtlicher Sterbe- und Trauerbegleiter in der Hospizbewegung Jona in Grevenbroich tätig sowie als Elterntrainer im Kinderschutzbund für das Programm: „Starke Eltern – Starke Kinder“.