Haushalt 2024 in Jüchen Rat beschließt Etat und Steuererhöhungen

Schwerpunkt bei den Investitionen wird in kommenden Jahren der Ausbau der Grund- und weiterführenden Schulen für circa 70 Millionen Euro sein. Für die CDU betonte Heckhausen, dass die Dimension des Schulausbaus „Steuererhöhungen unumgänglich“ mache. „Wir haben mit dem Vorschlag, jede Steuer zu erhöhen, die Lasten möglichst gleichmäßig erteilt. Wir treffen Entscheidungen, auch wenn sie nicht allzu populär sind. Wir gestalten Jüchen“, so Heckhausen, der weitere wichtige Projekte wie den Bau der Polizei- und der Rettungswache oder den Starkregenschutz nannte. Zudem kritisierte er, dass etwa bei der Flüchtlingsunterbringung „ausreichende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land“ fehle. Und vom „Doppel-Wumms“ komme nicht viel an in Jüchen.