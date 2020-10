Politik in Jüchen : Neue Fraktionschefs bei CDU und SPD

Politik in Jüchen

Jüchen Die beiden größten Stadtratsfrktionen gehen mit neuen Vorsitzenden in die nächste Ratsperiode. Ralf Cremers leitet nun die CDU-Fraktion, Hans-Josef Schneider die der SPD.

Ralf Cremers wurde in der ersten Fraktionssitzung der CDU nach den Wahlen einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Cremers war bei der Ratswahl Spitzenkandidat der CDU. Erster Stellvertreter, dies war bislang Cremers, wurde Mario Broisch, zweiter Stellvertreter Stefan Heckhausen. Sandra Lohr ist Fraktionsgeschäftsführerin.

Ralf Cremers ist 58 Jahre alt, gehört seit 27 Jahren der CDU an und arbeitet seit 1999 im Rat mit. Als Fraktionschef löst er Norbert Esser ab, der zwölf Jahre lang die Fraktion geleitet hat und am 13. September nicht mehr angetreten war. „Norbert Esser ist ein absoluter Verwaltungsfachmann, ist rhetorisch gut unterwegs und hat Kontakt zu anderen Fraktionen gehalten“, sagt sein Nachfolger, der beruflich beim Bauverein Neuss arbeitet. Einen Unterschied soll es geben: „Ich möchte die Fraktion etwas mehr mitnehmen, mehr einbinden“, sagt Cremers. So soll es häufiger Fraktionssitzungen geben. „Bislang traf sich die Fraktion vor Rats- und Ausschusssitzungen“, künftig solle es auch Treffen zu Themenschwerpunkten geben. Ein Grund für mehr Sitzungen: Acht der 19 CDU-Ratsmitglieder sind neu, sollen sich einarbeiten.