Kindergärten-Pläne in Jüchen : Protest gegen neue Kita an Stadionstraße

Jüchen Einstimmig beschloss der Rat den Bau einer neuen Kindertagesstätte an der Stadionstraße. Anwohner der Kettelerstraße nebenan kritisieren allerdings die Standortwahl, sie befürchten Verkehrschaos. Welche Bedenken sie auch noch haben und warum eine weitere Kita in Jüchen nötig ist.

Unzufrieden machten sich mehrere Anwohner der Kettelerstraße nach der Stadtratssitzung auf den Heimweg. Ihre Kritik an der geplanten Kindertagesstätte neben der Zweifach-Turnhalle an der Stadionstraße in Jüchen wurde zwar zu Beginn der Sitzung gehört – sie befürchten unter anderem erheblich mehr Verkehr –, doch danach beschlossen die Politiker einstimmig den Bau der fünfgruppigen Kita und die Bereitstellung von 300.000 Euro Planungskosten. Zu einer Diskussion über die Sorgen der künftigen Nachbarn kam es bei dem Tagesordnungspunkt nicht.

Klar ist: In Jüchen ist ein weiterer Kindergarten erforderlich, obwohl in Hochneukirch zurzeit eine Kita mit 90 Plätzen an der Gartenstraße errichtet wird. Doch das reicht nicht, weiterer Bedarf besteht in den Stadtteilen Jüchen, Garzweiler und Kelzenberg. Bis zum Kita-Jahr 2022/23 werden laut Stadt Plätze für 68 Über- und 25 Unterdreijährige benötigt. In einer Standortanalyse hatte das Büro Berger Architekten drei Standorte in Jüchen und Garzweiler untersucht. Als den empfehlenswertesten nennt das Büro das Areal neben der Turnhalle, dem schließt sich die Stadtverwaltung an: „Das Grundstück ist ausreichend groß und liegt zentral neben dem Schulzentrum und den Sportanlagen im Stadtgebiet.“