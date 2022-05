Diskussion um Verbindungsweg bei Gierath geht weiter : Protest gegen Ausbau der Kreuzstraße

Grün und rot waren die beherrschenden Farben beim Protest gegen den Ausbau der Kreuzstraße. Foto: Dieter Staniek

Gierath Sozialdemokraten, Grüne und der BUND zeigten gemeinsam Flagge gegen den Ausbau des Verbindungswegs bei Gierath, völlig überflüssig sei die 300.000-Euro-Investition. Die CDU verweist auf einen Ratsbeschluss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Rot und Grün waren die dominierenden Farben am Rand der Kreuzstraße: Sozialdemokraten in roten Jacken und Mitglieder des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in grünen Westen waren – zumeist auf Fahrrädern – angerückt, auch die Grünen waren vertreten. Wimpel wurden verteilt: „Wiesen und Wald statt Asphalt“ hieß es darauf. Während andere am Samstagmorgen mit Vorbereitungen für den Maibaum starteten, traf sich eine knapp 30-köpfige Schar, um gegen den Ausbau des so genannten Verbindungswegs zu protestieren. Organisiert hatten die Jungsozialisten die Protestveranstaltung.

Das 550 Meter lange Stück Fahrbahn – schmal, in schlechtem Zustand und abseits der Bebauung – sorgt seit Jahren für Debatten wie kaum eine andere Straße in Jüchen. Erstaunlich viel Verkehr herrschte am Samstag während der organisationsübergreifenden Aktion. „Die sind von der CDU bestellt“, sagte SPD-Fraktionschef Hans-Josef Schneider scherzhaft über die vorbei rollenden Autos.

Info Viele Lösungsvorschläge für die Kreuzstraße Varianten Im Sommer hatte die Verwaltung drei Ausbauvarianten vorgelegt – mit Kosten bis zu 735.000 Euro. Im Herbst lagen günstigere Lösungen auf dem Tisch: eine Einbahnstraße, Umwidmung zum Wirtschaftsweg (jeweils 5000 bis 10.000 Euro) oder die nun beschlossene Verbreiterung für 300.000 Euro. Ausbau Die Straße soll zwei je 2,25 Meter breite Fahrspuren, getrennt durch eine Mulde, erhalten, zudem je 1,50 Meter breite Radfahrstreifen.

Die Ratsmehrheit aus CDU und FDP macht sich seit langem für den Ausbau des Verbindungswegs zwischen Neuenhovener Straße und L 116 stark, um die viel befahrene Ortsdurchfahrt in Gierath zu entlasten. Und politisch ist eigentlich alles geritzt. Hatte die Union im Dezember im Rat noch eine Abstimmungsschlappe erlitten, erhielt ein erneuter CDU-Antrag für den Ausbau in der Ratssitzung im Januar eine 24:20-Stimmen-Mehrheit. Die Straße soll verbreitert werden auf zwei Fahrspuren – mit je 2,25 Metern Breite, zusätzlich sollen zwei Radfahrstreifen angelegt werden. Geschätzte Kosten: Rund 300.000 Euro. „Die CDU lässt so lange abstimmen, bis ihr das Ergebnis passt“, erklärt SPD-Fraktionschef Schneider am Samstag. „Wir appellieren an die Ratsmehrheit, das Projekt aufzugeben.“

Denn der Ausbau ist nicht nur aus Sicht von Juso-Vorsitzendem Ben Kerber völig überflüssig, „zumal es ja eine Alternative gibt“. Der Weg über Neuenhovener Straße und L 116 bedeute „nur wenige hundert Meter Umweg“, erklärt der 19-Jährige. „Das Geld sollte sinnvoll angelegt werden, die Stadt steht vor einer Investition von 40 bis 60 Millionen Euro in ihre Schulen“, sagt Kerber. Grünen-Politiker Georg Voßmüller weist darauf hin, dass „die Stadt ja „an der Haushaltssicherung vorbei schrammt“.

Statt des Straßenausbaus plädieren SPD und BUND für die auch von der Stadtverwaltung empfohlene Lösung, die Straße zum Wirtschaftsweg, der offen für Radfahrer ist, abzustufen. „Bei einem Straßenausbau würde ein weiteres Stück Landschaft versiegelt, landwirtschaftlicher Boden vernichtet“, betont Luzie Fehrenbacher, Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe. Für den schon erfolgten Grunderwerb an der Straße schlägt sie eine andere Verwendung vor: „Einen Wegerain, von denn wir viel zu wenige haben, zur Biotopvernetzung – mit Wildblumenwiese und heimischen Sträuchern“.

CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Cremers verweist auf den Ratsbeschluss. „Man kann nicht sagen, es ist schwer durch Gierath zu fahren, weil die Straßen zu sind – und wenn wir eine Alternative aufzeigen, ist man dagegen.“ Entweder quäle sich der Verkehr weiter durch den Ort und belaste Anwohner, „oder wir realisieren die Alternative“. SPD-Vizefraktionschef Norbert John sieht eine Lösung dagegen eher in einem geänderten Parkkonzept für die Ortsdurchfahrt.